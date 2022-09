‘Notícia No Seu Tempo’: Na ONU, Bolsonaro se elogia e cita condenações de Lula

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (21/09/22):

No discurso com o qual o Brasil anualmente abre a Assembleia-Geral da ONU, em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro (PL) exaltou o próprio governo, destacou dados econômicos e de meio ambiente e, em tom eleitoral, mencionou as condenações impostas pela Lava Jato ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Horas antes, mensagens de protesto contra Bolsonaro foram projetadas no prédio da ONU.

E mais:

Política: Supremo tem maioria para suspender decretos sobre armas

Economia: Mercado vê meta de inflação em xeque

Internacional: Regiões separatistas ucranianas farão referendo para se juntar à Rússia

Metrópole: Desabamento em galpão de Itapecerica deixa ao menos 9 mortos e 31 feridos

Especial Mobilidade: A importância da caminhada para a mobilidade