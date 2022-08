‘Notícia No Seu Tempo’: Na TV, Bolsonaro questiona urna e impõe condição para aceitar resultado de eleição

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (23/08/22):

Em entrevista à TV Globo, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, manteve o discurso de questionamento ao sistema eleitoral. Pressionado a assumir o compromisso de aceitar o resultado das urnas, afirmou que respeitaria, “desde que as eleições sejam limpas e transparentes”. Ao ser lembrado de que chamou Alexandre de Moraes, do STF, de “canalha”, Bolsonaro disse que o ministro conduzia investigação ilegal. Sobre a pandemia, tentou negar que tenha imitado doentes com falta de ar. No meio ambiente, afirmou que o Ibama comete abusos quando destrói equipamentos usados ilegalmente para desmate na Amazônia.

E mais:

Política: PF avalia defender teste de urna igual ao proposto por militares

Economia: Lula sinaliza que Alckmin poderá liderar debate sobre leis trabalhistas

Metrópole: Coração de d. Pedro I retorna ao Brasil pela 1ª vez desde a morte

Internacional: Rússia acusa Ucrânia pela morte de filha de ideólogo de Putin

Esportes: Na Ucrânia, futebol volta em meio a medo e incertezas da guerra