‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Não existem dois Brasis; é hora de baixar as armas’

Na mais disputada eleição desde a redemocratização do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República com uma diferença de 2,1 milhões de votos para Jair Bolsonaro (PL), o primeiro candidato no exercício do cargo a não conseguir a reeleição. Aos 77 anos, Lula teve pouco mais de 60 milhões de votos, ante 58 milhões de votos de Bolsonaro. Até as 22 horas, Jair Bolsonaro não havia se manifestado.

Aliado de Bolsonaro, presidente da Câmara sugere ‘desarmar espíritos’

Transição democrática é crucial para não paralisar o País, dizem analistas

Operações da PRF atrasam eleitores, mas Moraes garante que não afetaram votação

Biden, Macron e líderes da América Latina reconhecem vitória de Lula

Na 1ª eleição, Tarcísio vence e diz que vai ‘buscar entendimento’ com governo federal

Vitória de Leite, Riedel e Raquel dá sobrevida ao PSDB, em meio à polarização