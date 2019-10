‘Notícia No Seu tempo’: NAV: nova estatal é aprovada, Ministro é denunciado e MEC deve punir alunos com nota baixa.

*Por Cadu Cortez

Na edição deste sábado (05), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, governo assistiu a um movimento da Câmara e do Senado que pode resultar no nascimento da primeira empresa pública do governo Jair Bolsonaro: a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea. Em Política, a Procuradoria Eleitoral de Minas Gerais apresentou denúncia contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, pelo uso de candidaturas de fachada para desvio de recursos públicos do fundo eleitoral nas eleições de 2018. E em Metrópole, o Ministério da Educação quer criar mecanismos para que seja possível punir o aluno que tem um desempenho muito abaixo da média no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes.

