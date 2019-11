´Notícia No Seu Tempo´: navio grego é suspeito por óleo em praias, atraso nos salários do funcionalismo e a negativa de Bolsonaro à posse de Alberto Fernández

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (02), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Metrópole, após um rastreamento por satélites, a Procuradoria do Rio Grande do Norte e a Polícia Federal apontam que um navio de bandeira grega carregado de petróleo venezuelano, o NM Boubolina, é agora o principal suspeito de ser a fonte do óleo que tem aparecido em várias praias nordestinas desde o início de setembro. Em Economia, pelo menos seis Estados enfrentam dificuldades para pagar salários do funcionalismo. Os pagamentos têm sido parcelados e, no fim do ano, cinco deles terão de recorrer a operações extraordinárias na tentativa de quitar o 13.º salário no prazo legal. Em Internacional, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não vai à posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, que tem como vice Cristina Kirchner.