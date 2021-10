‘Notícia No Seu Tempo’: Nível de CO2 bate recorde e parte da Amazônia é emissora

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (26/10/21):

A concentração de dióxido de carbono (CO2), principal gás responsável pelo efeito estufa, atingiu novo recorde em 2020, mesmo com a redução de emissões na pandemia, alerta a Organização Meteorológica Mundial (OMM). A agência da ONU, que espera mostrar que os países devem tomar medidas urgentemente contra o aquecimento global, também prevê que, ao fim de 2021, os níveis de CO2 na atmosfera devem superar o recorde de 2020. Às vésperas da Conferência sobre Mudanças Climáticas (COP-26), a OMM também aponta que partes da Amazônia deixaram de absorver e se tornaram emissoras de gás carbônico, o que traz riscos ao planeta

E mais:

Economia: Bancos e consultorias já falam em recessão para 2022

Política: Plataformas removem live do presidente com mentiras sobre vacinas

Internacional: Militares dão segundo golpe em dois anos no Sudão

Esportes: São Silvestre terá só atletas vacinados