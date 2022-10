‘Notícia No Seu Tempo’: No Congresso eleito, apenas 8% são nomes novos na política

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (19/10/22):

Dos 513 deputados e 27 senadores eleitos no dia 2, menos de 8% são de fato novidade na política. A maioria parlamentares ou já exerceu mandato, ou ocupou cargo de alto escalão do governo ou é herdeira de famílias tradicionais da política. Fora desse perfil, sobram apenas 39 deputados sem vínculos políticos. No Senado, só um senador eleito nunca ocupou antes um cargo público. Para os autores de estudo do Instituto Millenium, o resultado mantém a atual configuração do jogo político.

E mais:

Política: TSE dá prazo para Defesa apresentar auditoria de urnas e vê possível abuso

Economia: FGTS ‘pré-datado’ será usado para pagar a casa própria

Internacional: Em greve geral, franceses exigem que Macron compense inflação

Metrópole: Prefeitura de SP veta novos ônibus a diesel na frota; custo é o desafio

Caderno 2: Dias Gomes é homenageado em seu centenário com exposição no Itaú Cultural