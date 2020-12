‘Notícia No Seu Tempo’: nova falha da Saúde expõe dados de mais de 200 milhões, profissional de saúde e idoso vão receber vacina primeiro e entrevista com Bruno Covas

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (02), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros ficaram expostos na internet por pelo menos seis meses, em mais uma falha de segurança no sistema de notificações de covid-19 do Ministério da Saúde. Ainda em Metrópole, plano do governo prevê que idosos a partir de 75 anos, profissionais de saúde e indígenas serão os primeiros a ser vacinados contra a covid-19 no País. Já em Política, passada a eleição municipal, 2022 entra no radar político de Bruno Covas (PSDB). Reeleito em SP, ele disse que quer se envolver nos debates sobre a criação de uma frente de centro para as eleições presidenciais. Questionado sobre qual deve ser seu papel nesse processo, afirmou que será um “subversivo” dentro do próprio partido.