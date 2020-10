‘Notícia No Seu Tempo’: nova onda de covid na Europa derruba Bolsas, candidatos falam em banco e crédito contra o desemprego e pacientes com sequelas lotam hospital em Manaus

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (29), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, o aumento dos casos de covid-19 na Europa e nos EUA acentuou a desconfiança em torno da recuperação da economia mundial e fez as Bolsas de Valores europeias e americanas fecharem o dia de ontem em baixa. Em Política, as promessas de candidatos à Prefeitura de São Paulo vão além do auxílio emergencial para a superação da crise acentuada pela pandemia de covid-19. Já em Metrópole, o Hospital Delphina Aziz, em Manaus (AM), tinha 96% dos leitos de UTI ocupados na segunda-feira. Das 90 vagas, cerca de 60% estão ocupadas por pacientes com sequelas da covid-19, como dificuldade para respirar e problemas renais.