‘Notícia No Seu Tempo’: Novo adicional pode engordar salários no MP em até R$ 11 mil

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (15/07/22):

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) autorizou que procuradores e promotores em todo o País engordem seus vencimentos com um adicional temporário de até 33%. Caberá a cada MP definir as regras de pagamento. O novo benefício pode fazer com que procuradores de 1.ª instância ganhem mais do que ministros do STF.

E mais:

Política: Militares propõem ‘votação paralela’ com cédula de papel

Economia: Governo corre para tentar pagar benefício a taxistas e caminhoneiros

Metrópole: Vacinação de crianças ainda não tem data para começar

Internacional: Presidente rejeita renúncia de premiê para não agravar crise política

Caderno 2: Autorretrato de Van Gogh, com orelha, surge atrás de tela