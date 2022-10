‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Novo pré-sal’ vai impulsionar investimento da Petrobras

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (13/10/22):

O Plano Estratégico 2023-2027 da Petrobras, previsto para ser divulgado em novembro, deverá ser mais encorpado do que o anterior. A previsão é de investimentos para exploração da Margem Equatorial, região do litoral brasileiro entre o Amapá e o Rio Grande do Norte, área vista como possível “novo pré-sal”. O plano, que ainda não tem um valor fechado, também deve contemplar a modernização de refinarias e dar atenção à energia limpa..

E mais:

Economia: Opep reduz projeção de demanda global e preço do petróleo recua

Política: Bolsonaro vai a eventos de católicos e de evangélicos e no mesmo dia

Internacional: Onda de protestos se espalha no Irã, afetando comerciantes e petroleiros

Metrópole: Plano de enterrar fios nas ruas de SP atrasa; só 22% da obra foi concluída

Esportes: Fifa vai distribuir R$ 1 bi aos clubes que cederem jogadores para a Copa