‘Notícia No Seu Tempo’: Novo Refis em debate no Congresso deve excluir pessoas físicas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (20/05/22):

Em articulação para a criação de um novo programa de parcelamento de débitos tributários (Refis), o Congresso deve contemplar médias e grandes empresas e deixar de fora a renegociação de dívidas de pessoas físicas com a Receita Federal – mesmo que elas já alcancem quase R$ 80 bilhões, o que inclui os débitos previdenciários do eSocial. Há consenso entre a Câmara e o Senado de que o escopo do novo Refis precisa ser reduzido em relação ao aprovado em 2021 pelos senadores.

E mais:

Internacional: ONU prevê mais fome após bloqueio russo a portos do Mar Negro

Metrópole: Nova operação dispersa dependentes químicos na Cracolândia

Esporte: Pela 1ª vez, Copa do Mundo terá mulheres na arbitragem, com brasileira na lista

Caderno 2: Café coado, destaque na carta de especiais, é perfeito para o frio