‘Notícia No Seu Tempo’: Novos contratos para professores de federais, aumento de auxílio para juízes e emendas custam R$ 2 bi aos Estados

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta segunda-feira (23), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S.Paulo’. No caderno Metrópole, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai estimular as universidades federais a usarem o regime CLT (de carteira assinada) para contratar professores e técnicos. Em Economia, o Conselho Nacional de Justiça decidiu que era preciso cuidar melhor da saúde de seus magistrados e servidores e aprovou um auxílio que pode chegar a 10% do salário. O argumento da Associação dos Magistrados Brasileiros é de que, segundo uma pesquisa, mais de 90% dos magistrados se dizem mais estressados do que no passado. Em Política, o pagamento obrigatório de emendas parlamentares individuais já é realidade em 15 dos 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal. Outros dois Estados vão implementar o modelo no próximo ano.

