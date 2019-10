´Notícia no Seu Tempo´: novos servidores podem ter estabilidade só após 10 anos, Bolsonaro se diz ‘afinado’ com a China e manifestação em Santiago

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (26), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno de Economia, na proposta de reforma administrativa que está sendo preparada pelo Ministério da Economia para envio ao Congresso, o governo estuda incluir a ampliação, para dez anos, do tempo mínimo que um servidor público precisa ter no cargo para garantir a estabilidade no emprego. A regra só valeria para novos concursados. Hoje, o trabalhador que é aprovado em concurso público só adquire a estabilidade após três anos. Ainda em Economia, o presidente Jair Bolsonaro disse que Brasil e China estão “próximos de 100% afinados” no campo econômico, após reunião, em Pequim, com o presidente chinês Xi Jinping. Já em Internacional, o destaque é para a maior manifestação desde a redemocratização do Chile, nos anos 90. Ontem, um milhão de pessoas foram às ruas da capital para protestar contra a desigualdade social.

Ouça no player abaixo: