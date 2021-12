‘Notícia No Seu Tempo’: Nubank chega à Bolsa de NY e à B3 como banco mais valioso da América Latina

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (09/12/21):

O Nubank vai estrear oficialmente hoje na Bolsa de Nova York (Nyse) e na brasileira B3 com valor de mercado de US$ 41,7 bilhões, ou cerca de R$ 233 bilhões. A fintech alcançou ontem o valor de US$ 9 por papel em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Essa avaliação torna o Nubank, que tem 48,1 milhões de clientes, a instituição financeira mais valiosa da América Latina, superando o até então líder Itaú Unibanco, que vale R$ 213 bilhões na B3. No mercado local, o Bradesco tem valor de R$ 188 bilhões. A seguir, aparecem Santander (R$ 125 bilhões) e Banco do Brasil (R$ 93 bilhões).

E mais:

Economia: Selic vai a 9,25% e BC sinaliza juros de 2 dígitos

Metrópole: Doria fala em criar passaporte da vacina para viajantes em SP

Internacional: Alemanha se une à França em pressão ambiental sobre o governo brasileiro

Esportes: Pelé é internado de novo para tratar câncer de cólon

Caderno 2: Tunga por todos os cantos