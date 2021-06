‘Notícia No Seu Tempo’: Nubank recebe aporte e acirra disputa com bancos tradicionais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (09/06/21):

A disputa entre fintechs, corretoras e bancos tradicionais pelo correntista e investidor brasileiro ganhou um ingrediente de peso. De um total de US$ 750 milhões em dinheiro novo que o Nubank anunciou ter recebido ontem, US$ 500 milhões são do fundo Berkshire Hathaway, do megainvestidor Warren Buffett. Mais forte, o Nubank acirra a concorrência no momento em que os bancos tradicionais correm para se adaptar à era digital. A disputa envolve instituições como BTG e XP, que aceleram suas operações digitais.

E mais:

Política: Na CPI, Queiroga rejeita ‘tratamento precoce

Metrópole: SP registra busca acentuada por vacina da Pfizer

Internacional: FBI engana cartéis com app