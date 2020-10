‘Notícia No Seu Tempo’: número de calotes de pessoas e empresas cai, USP cria ‘guia verde’ para candidatos e Hamilton iguala Schumacher

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (12), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, o número de pessoas e de empresas inadimplentes caiu no País em plena pandemia. De acordo com dados da Serasa Experian, 63,5 milhões de pessoas estavam inadimplentes em julho, 2,5 milhões a menos do que em abril. Em Política, guia elaborado por pesquisadores da USP traz 193 diretrizes para o desenvolvimento sustentável das cidades em um cenário de retomada econômica pós-pandemia. Já em Esportes, o inglês Lewis Hamilton obteve a 91.ª vitória na Fórmula 1, mesmo recorde de Michael Schumacher, e recebeu o capacete do alemão.