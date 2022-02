‘Notícia No Seu Tempo’: Número de crianças de 6 e 7 anos sem saber ler cresce 66%

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (08/02/22):

Crianças de 6 a 7 anos que não sabem ler e escrever cresceu 66,3% no Brasil em dois anos. Com a pandemia, a quantidade estimada de crianças nessa faixa etária que não foram alfabetizadas subiu de 1,43 milhão, em 2019, para 2,39 milhões, em 2021. O levantamento foi feito pelo Todos Pela Educação, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE.

E mais:

Economia: Paulo Guedes fala da “frustração” com o ritmo das reformas e diz que não teve apoio para implementar agenda liberal

Política: Centrão pressiona Bolsonaro para ter Tereza Cristina de vice

Internacional: França e Alemanha fazem esforço para reduzir tensão na Ucrânia

Metrópole: Acordo facilita entrada de brasileiro nos EUA sem filas