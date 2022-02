‘Notícia No Seu Tempo’: Obra do Metrô na Marginal do Tietê desaba após vazamento de esgoto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (02/02/22):

O motivo do acidente na Linha-6 Laranja do Metrô, que ocorreu no período da manhã e interditou parte da Marginal no sentido da Rodovia Ayrton Senna, não havia sido esclarecido até a noite de ontem. Segundo especialistas, escavação e chuvas podem ter contribuído para a abertura da cratera, que continuou aumentando durante o dia.

E mais:

Ensino Superior: Sonho do diploma vira pesadelo para jovens endividados com o Fies

Economia: Com alta em gasolina e luz, arrecadação do ICMS bate recorde

Política: Mais distante de Bolsonaro, partido da Universal oscila entre Moro e Lula

Internacional: Putin diz que EUA incitam Rússia a atacar Ucrânia