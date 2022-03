‘Notícia No Seu Tempo’: Ocidente fecha cerco econômico à Rússia e congela reservas do BC

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (01/03/22):

Estados Unidos e União Europeia radicalizaram o cerco econômico à Rússia com o congelamento dos ativos do Banco Central e do Fundo Soberano do país. A medida pode, no limite, levar a economia russa ao colapso.

E mais:

Internacional: Negociação falha e ofensiva russa usa bombas de fragmentação

Economia: Cresce pressão sobre combustíveis e petróleo pode superar recorde

Política: Saída de ministros para concorrer deve ser a maior em 25 anos

Metrópole: Crise climática ameaça 3,6 bilhões no mundo; efeito é pior em áreas pobres

Esportes: Fifa e Uefa excluem seleções e times da Rússia da Copa e de outros torneios