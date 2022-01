‘Notícia No Seu Tempo’: Ômicron e influenza frustram planos de volta ao escritório

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (07/01/22):

Os planos de muitas empresas de retomar o trabalho presencial neste início de 2022, após quase dois anos de pandemia, estão sendo frustrados pelo aumento das infecções por covid-19 e pela influenza, resultado do relaxamento nas festas de final de ano. A lista dos que adiaram a volta tem empresas do setor público, como a Eletrobras, de tecnologia, indústrias e inclui segmentos nos quais o home office é quase impossível, como as companhias aéreas.

E mais:

Metrópole: SP cancela carnaval de rua e mantém desfiles no sambódromo

Política: Além de reforma trabalhista, PT discute rever teto e privatizações

Internacional: Um ano depois, Biden acusa Trump por invasão do Capitólio

Esportes: Veto à entrada de Djokovic vira embate entre Sérvia e Austrália

Caderno 2: Dave Grohl, do Foo Fighters, lança livro em que relata episódios de sua carreira