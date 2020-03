‘Notícia No Seu Tempo’: OMS declara pandemia por coronavírus, medo volta ao mercado e governo vê teto de gastos em risco

Por Adriana Cimino e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (12), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia pelo novo coronavírus – reconhecimento de que a doença alcançou disseminação global. Nas duas últimas semanas, o número de casos da covid-19 fora da China aumentou 13 vezes e a quantidade de locais afetados triplicou. Agora, são mais de 118 mil casos em 114 países e pelo menos 4.291 mortes registradas. Em Economia, a Bolsa brasileira chegou a despencar 12%, mas terminou o dia com desvalorização de 7,64%. O dólar subiu 1,62%, cotado a R$ 4,72. Também no caderno Economia, o Congresso derrubou ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto de lei que eleva o limite de renda para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A decisão cria fatura adicional de R$ 20 bilhões anuais ao governo com a ampliação do alcance do benefício assistencial à baixa renda.

