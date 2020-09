‘Notícia No Seu Tempo’: ONGs e agro pedem ações para a Amazônia, Bolsonaro veta Renda Brasil e dançar só, a onda da vez

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (16), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, frente formada por 230 organizações e empresas ligadas ao meio ambiente e ao agronegócio enviou ao governo documento, obtido pelo Estadão, com propostas para deter o desmate da Amazônia. Ainda em Economia, o presidente Jair Bolsonaro descartou o congelamento de aposentadorias e benefícios por dois anos e anunciou que desistiu da criação do programa Renda Brasil. Agora, o Congresso tenta liderar o debate da pauta social para ampliar o Bolsa Família quando o auxílio emergencial for extinto. Já em Na Quarentena, escolas de dança de salão retomam atividades e professores garantem: dançar só é possível.