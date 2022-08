‘Notícia No Seu Tempo’: Operação da PF e suspeita de vazamento geram crise entre Moraes e Aras

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (24/08/22):

Operação da PF contra oito empresários simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro, que teriam dito que preferem um “golpe à volta do PT”, gerou crise entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Ao autorizar a ação, Moraes determinou buscas e apreensões. Celulares foram submetidos a análise. Segundo o site Jota, diálogos entre Aras e investigados foram encontrados. O procurador-geral afirmou que só soube da operação ontem de manhã. Moraes rebateu e disse que a PGR foi intimada na véspera.

E mais:

Política: Na TV, Ciro diz que vai adotar plebiscitos para governar o País

Economia: Governo projeta R$ 40 bi de crédito a pequenos negócios

Metrópole: Médicos já recorrem à morfina para casos graves de varíola dos macacos

Internacional: Ucranianos fogem às pressas de Kiev temendo nova ofensiva dos russos