´Notícia No Seu Tempo´: Operação mira Flávio, Queiroz e parentes de ex-mulher de Bolsonaro; sindicatos perdem 1,5 mi de filiados em um ano e Câmara reúne votos para impeachment de Trump

*Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta quinta-feira (19), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, destaque para a operação ostensiva feita ontem pelo Ministério Público Estadual do Rio para procurar provas sobre eventuais crimes de lavagem de dinheiro e peculato envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) e Fabrício Queiroz, assessor parlamentar na época em que Flávio era deputado estadual. Em Economia, informações da pesquisa do IBGE que mostra que em 2018, ano seguinte à aprovação da reforma trabalhista e do fim da contribuição sindical obrigatória, os sindicatos perderam 1,552 milhão de filiados. E em Internacional, deputados americanos reuniram ontem votos necessários para levar adiante o processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, o que deve ser insuficiente para tirá-lo do poder.

