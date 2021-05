‘Notícia No Seu Tempo’: Operação policial mais letal na história do Rio deixa 25 mortos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (07/05/21):

Na operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, 25 pessoas, entre elas um policial, morreram ontem na comunidade do Jacarezinho, na zona norte. O objetivo da ação, de acordo com a Polícia Civil, era prender envolvidos em um esquema de aliciamento de menores para o tráfico e roubo de trens. Excluído o agente assassinado por criminosos, todos os mortos na ação, segundo a corporação, seriam ligados ao tráfico. Relatos de moradores nas redes sociais e colhidos por autoridades que foram à favela, porém, levantaram suspeitas sobre as circunstâncias das mortes.

E mais:

Política: Queiroga admite que vacinas foram ‘infladas’

Economia: STF proíbe extensão de prazos de patentes

Internacional: França e Rússia apoiam suspensão de patente de vacinas; Brasil avalia adesão

Esportes: Atletas Olímpicos vão ser vacinados