‘Notícia No Seu Tempo’: Oposição tem assinaturas para criar CPI; Planalto libera verba

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (29/06/22):

A oposição protocolou no Senado pedido de instalação de CPI para apurar o suposto gabinete paralelo no MEC durante a gestão de Milton Ribeiro. O governo trabalha para barrar a proposta. A ministra Cármen Lúcia, do STF, remeteu à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, um pedido de investigação sobre Jair Bolsonaro por suspeita de vazamento da operação da PF que mira o suposto gabinete paralelo.

E mais:

Política: FNDE é investigado em quatro frentes pela CGU

Economia: Ministério Público Federal abre investigação contra presidente da Caixa

Metrópole: Número de homicídios no País é menor em dez anos, mas Amazônia vê alta

Internacional: Trump tentou ir à invasão armada do Capitólio, diz ex-assessora

Esportes: Filipe Toledo leva dez em Saquarema e conquista o tetra do Rio Pro