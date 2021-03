‘Notícia No Seu Tempo’: Orçamento dá a militar 22% do investimento e reajuste de soldo

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (23/03/21):

O Orçamento de 2021, segundo relatório apresentado ontem pelo senador Márcio Bittar (MDB-AC), destinará R$ 8,3 bilhões para investimentos do Ministério da Defesa, um quinto (22%) de todas as verbas do governo federal com essa finalidade. Os militares também serão a única categoria que deve ter reajuste de salários neste ano, o que deverá consumir outros R$ 7,1 bilhões. Todo o restante do funcionalismo está com o salário congelado até dezembro.

E mais:

Política: Revisão de lei anticorrupção opõe técnicos a Bolsonaro

Economia: Presidente enxerga ‘politização’ em críticas de economistas e empresários

Metrópole: Cidade de SP já planeja enterros noturnos

Internacional: Eleições em Israel

Esportes: Partida do Paulistão será em Volta Redonda

Na Quarentena: Museu em Los Angeles deve abrir em setembro