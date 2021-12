‘Notícia No Seu Tempo’: Orçamento ‘enxuga’ verba social e privilegia projetos eleitorais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (22/12/21):

A aprovação do Orçamento do governo para o ano eleitoral de 2022 confirmou R$ 16,5 bilhões de emendas de relator do “orçamento secreto”, revelado pelo Estadão. O fundo eleitoral terá R$ 4,9 bilhões para campanhas. Jair Bolsonaro conseguiu R$ 1,7 bilhão para reestruturação de carreiras de policiais, o que provocou reação em categorias como auditores fiscais da Receita. Investimentos em obras, vacinas e defesa civil ficaram em segundo plano

E mais:

Política: PSB impõe condições ao PT para aliança Lula-Alckmin

Economia: No Brasil, 29% dos desempregados buscam trabalho há pelo menos 2 anos

Metrópole: Surto de gripe faz faltar remédio e Prefeitura de SP reforça equipes

Internacional: Ômicron faz EUA prometerem 500 milhões de testes e mobilizarem até médicos militares