‘Notícia No Seu Tempo’: Orçamento força Bolsonaro a optar por Congresso ou Guedes

A poucos dias do fim do prazo para Jair Bolsonaro tomar uma decisão sobre o Orçamento de 2021, o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), o alertou em reunião no Palácio do Planalto de que o governo perderá sua base de apoio caso vete o projeto e não conseguirá mais aprovar nenhuma matéria no Congresso, informam Andreza Matais e Murilo Rodrigues Alves. O ministro Paulo Guedes (Economia) voltou a defender o veto e disse que Bolsonaro pode cometer crime de responsabilidade.

Metrópole: SP cobra kits de intubação da Saúde; cidades vetam internação

Política: Plenário do STF confirma CPI

Internacional: Protestos raciais ganham força nos EUA

Esportes: Brasileiros vão esquentar semifinal da Liga dos Campeões

Na Quarentena: Livro ressalta trajetória de Super Mario