‘Notícia No Seu Tempo’: Orçamento prevê investimento de R$ 44 bi, o menor da história

Relatório do Orçamento apresentado pelo Congresso prevê para 2022 o menor nível de investimentos públicos federais da história. Serão R$ 44 bilhões para projetos em setores como infraestrutura, escolas, postos de saúde, defesa, pavimentação e todas as áreas que dependem de recursos da União. A aprovação da PEC dos Precatórios não resolveu o problema.

E mais:

Política: PSB impõe condições ao PT para aliança Lula-Alckmin

Metrópole: Com Ômicron e gripe, SP estende uso de máscara até 31 de janeiro

Internacional: Ômicron deixa em alerta Europa e EUA

Esportes: Aos 41 anos, Nicholas Santos leva o tri mundial dos 50m borboleta