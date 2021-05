‘Notícia No Seu Tempo’: Orçamento secreto banca obra de pavimentação sob suspeita

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (11/05/21):

Além da compra de tratores por preços acima dos de mercado, o orçamento secreto criado por Jair Bolsonaro para aumentar sua base no Congresso está sendo usado para o pagamento de pavimentação asfáltica. Dos R$ 3 bilhões que o Planalto destinou para o orçamento secreto, como revelou o Estadão, metade foi para obras de asfaltamento em redutos eleitorais de políticos.

E mais:

Metrópole: Lotadas e improvisadas, UPAs registram 22 mil mortes

Economia: Busca pelo imóvel próprio faz financiamento bater recorde

Internacional: Israel mata 20 em Gaza em reação a ataque do Hamas

Esportes: Surfe do Brasil dá show na Austrália

Na Quarentena: O filme de Sofia Coppola para o balé de Nova York