‘Notícia No Seu Tempo’: Orçamento secreto banca obra que favorece ministro

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, direcionou R$ 1,4 milhão do ‘orçamento secreto’ para a obra de um mirante turístico vizinho a um terreno onde construirá um condomínio privado em Monte das Gameleiras, no Rio Grande do Norte. Em audiência na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Câmara em 8 de junho, Marinho negou a autoria dos pedidos. O Estadão, entretanto, obteve por meio da Lei de Acesso à Informação duas planilhas do Ministério do Turismo que o confirmam como “autor” e “agente político” da indicação dos recursos.

E mais:

Política: Itamaraty quer anunciar doação de vacina na ONU

Economia: Dutra quer ser estrada mais tecnológica do País

Metrópole: HC testa estímulo cerebral contra depressão de idoso

Internacional: Fernández agrada Cristina em troca de ministros e descontenta feministas

Na Quarentena: Luis Gustavo morre aos 87 anos, vítima das complicações de um câncer