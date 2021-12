‘Notícia No Seu Tempo’: Orçamento secreto prioriza redutos de líderes do Congresso

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (13/12/21):

A distribuição das emendas de relator, verbas que estão na base do orçamento secreto, não prioriza serviços essenciais nem é igualitária entre os municípios. Juntas, as quatro cidades “campeãs” em recursos desse tipo fora das capitais receberam R$ 731 milhões em 2020 e 2021. Isso é mais do que os 2.261 municípios menos contemplados ganharam juntos. Pouso Alegre (MG) lidera o ranking, com R$ 237 milhões. A cidade é governada por Rafael Simões (DEM), aliado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Seguem a lista Petrolina (PE), com R$ 195,6 milhões, Tauá (CE), R$ 151,5 milhões, e Santana (AP), R$ 146,6 milhões, redutos eleitorais do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB), do relator-geral do Orçamento de 2020, Domingos Neto (PSD), e do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), respectivamente.

E mais:

Economia: PIB per capita deve levar 7 anos para voltar a nível pré-recessão

Internacional: Candidatos no Chile adotam tom moderado para atrair indecisos

Metrópole: Nova vida para as ruas temáticas de SP

Esporte: Verstappen tira oitavo campeonato de Hamilton na última volta

Caderno 2: Forró resiste e vira novo patrimônio imaterial