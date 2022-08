‘Notícia No Seu Tempo’: Orçamento secreto vai capturar verba para a Saúde em 2023

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (25/08/22):

Com a destinação cada vez maior de recursos para o orçamento secreto, a verba para a área de Saúde no Orçamento federal de 2023 pode ser menor do que a de 2022. O projeto, que precisa ser enviado pelo governo ao Congresso até o fim do mês, deve prever cerca de R$ 10 bilhões de emendas de relator para atingir o piso obrigatório de recursos para a área, calculado em R$ 149,3 bilhões. No Orçamento de 2022, o piso obrigatório foi de R$ 139,8 bilhões e as emendas de relator foram usadas pelo Congresso para aumentar as verbas da área para R$ 150,5 bilhões. Os repasses do orçamento secreto, porém, são feitos sem critério e não atendem às necessidades da Saúde.

E mais:

Política: Moraes centraliza decisões e amplia poder no TSE

Economia: Verba da Saúde inclui orçamento secreto

Metrópole: Milícias dominam 1,2 mil farmácias no Rio e ameaçam fiscais, diz conselho

Internacional: Crise de energia faz Europa se preparar para inverno terrível

Esportes: Seleção brasileira não é patrimônio partidário, afirma Tite