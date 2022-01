‘Notícia No Seu Tempo’: Otan desloca navios de guerra e caças; EUA podem enviar tropas

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (25/01/22):

O presidente dos EUA, Joe Biden, vem analisando o envio de milhares de soldados, navios e aviões ao Leste Europeu e países do Báltico. A decisão, que deve ser anunciada nos próximos dias, é uma guinada na posição americana, que vinha adotando cautela para não provocar uma reação russa e um eventual ataque à Ucrânia.

E mais:

Metrópole: São Paulo, 468 anos. Em festa pela Independência e pelo Modernismo

Política: STF pede investigação contra Bolsonaro e Queiroga

Economia: Bolsonaro corta investimentos e mantém verbas parlamentares

Esportes: Medina desiste do início do Circuito Mundial para cuidar da saúde mental