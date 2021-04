‘Notícia No Seu Tempo’: Pacheco decide alvos de CPI, sob pressão do governo e da oposição

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (13/04/21):

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), anunciou a leitura, hoje, do requerimento de criação da CPI da Covid, cumprindo decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF. Apesar da pressão da oposição, senadores governistas deflagraram operação para evitar que a CPI investigue apenas as falhas do governo federal na pandemia.

E mais:

Metrópole: Coquetel contra covid é eficaz, afirma farmacêutica

Economia: Bolsonaro terá folga no teto para gastar mais em 2022

Internacional: Esquerda radical e direita vão ao 2º turno no Peru

Esportes: Bernardinho vai treinar a seleção francesa de vôlei

Na Quarentena: O impacto de “O Som do Silêncio” no público surdo