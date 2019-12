´Notícia No Seu Tempo´: Pacote anticrime é aprovado sem principais propostas; a aprovação da reforma da Previdência dos militares e o aumento dos casamentos gays

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta quinta-feira (05), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, destaque para a aprovação pela Câmara do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sem suas principais propostas. A votação foi uma derrota para Moro e a bancada da Lava Jato, que defendiam o texto original. Em Economia, detalhes sobre a aprovação do Senado da reforma da Previdência dos militares. O custo extra vai reduzir de R$ 97,3 bilhões para R$ 10,4 bilhões a economia prevista. O texto vai para sanção presidencial. E no caderno Metrópole, informações sobre o número de casamentos de pessoas do mesmo sexo, que cresceu 61,7% no ano passado, em relação a 2017. Para especialistas, muitos casais gays anteciparam o matrimônio por temer retirada de direitos civis após a eleição de Jair Bolsonaro, o que não ocorreu.

