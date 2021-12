‘Notícia No Seu Tempo’: Pacote eleitoral pode somar R$ 90 bi, dobro do déficit de 2022

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (17/12/21):

Levantamento feito pelo Estadão mostra que os gastos extras previstos pelo presidente Jair Bolsonaro para buscar a sua reeleição no ano que vem podem ter um custo superior a R$ 90 bilhões, mais do que o dobro do déficit previsto nas contas do governo em 2022. Sem essas despesas, o rombo poderia ser praticamente zerado, mesmo com o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400.

E mais:

Economia: Refis para pequenas empresas e empreendedores é aprovado

Política: Maioria do STF segue Rosa Weber e libera pagamentos

Metrópole: Capes corta repasse de verbas para centros de pesquisa

Caderno 2: Donato e Macalé fazem show juntos pela primeira vez