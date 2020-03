‘Notícia No Seu Tempo’: pacote emergencial desonera folha, amplia Bolsa Família e inclui idosos, Bolsa recua 13,9% e dólar fecha acima de R$ 5 e mais de 350 fogem após rebeliões em série em SP

Por Adriana Cimino

Na edição desta terça-feira (17), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o ministro Paulo Guedes (Economia) anunciou pacote de R$ 147,3 bilhões em medidas emergenciais para socorrer setores da economia e cidadãos mais vulneráveis. Do valor anunciado, R$ 83,4 bilhões devem ser destinados à população mais pobre e idosa. Outros R$ 59,4 bilhões serão aplicados na manutenção de empregos. A ideia é que esses valores sejam liberados nos próximos três meses. Ainda em Economia, os mercados financeiros mundiais viveram ontem mais um dia de pânico, mesmo após ações anunciadas por diversos bancos centrais. No Brasil, o Ibovespa mergulhou 13,92% e o dólar terminou a sessão acima dos R$ 5 pela primeira vez desde a implementação do Plano Real. No caderno Metrópole, quatro rebeliões ocorreram ontem em penitenciárias de São Paulo. A direção do presídio de Mongaguá, na Baixada Santista, disse que aproximadamente 350 detentos fugiram. A razão das revoltas, segundo os agentes, seria o temor de perder a saída temporária da Páscoa, em razão da epidemia

