‘Notícia No Seu Tempo’: Pacote para conter combustível avança após megarreajuste

Após a Petrobras anunciar o maior reajuste no preço dos combustíveis desde 2016, o Congresso avançou na aprovação de um pacote de medidas para tentar conter os efeitos da alta. Sob pressão do governo, os senadores aprovaram mudanças no ICMS sobre os combustíveis, além de um fundo de estabilização de preços, que prevê um auxílio-gasolina no valor de R$ 300 para motoristas de baixa renda e um reforço no vale-gás. O texto ainda vai passar pela Câmara.

E mais:

Internacional: Negociação na Turquia falha e Otan teme guerra ainda mais letal

Metrópole: Fabricante faz recall de losartana, remédio usado no controle da pressão

Política: Eduardo Leite se apresenta para a disputa e deve migrar para o PSD

Caderno 2: ‘A lista’ marca primeiro encontro cênico de Lilia Cabral com a filha Giulia Bertolli