‘Notícia No Seu Tempo’: pacotes de ajuste fiscal em Estados travam em Assembleias, soltura do líder do PCC pode ser julgada no plenário do STF e SP teve mais dias de calor extremo nos últimos 20 anos

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta terça-feira (13), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, Estados que apresentaram propostas de contenção de gastos e de renúncia fiscal, São Paulo e Rio Grande do Sul sofrem para aprovar os planos em suas Assembleias Legislativas. Em Metrópole, ministros do STF defenderam ontem que a polêmica em torno da prisão preventiva, que resultou na soltura de André do Rap, líder do PCC, seja levada a plenário. A ideia é uniformizar o entendimento sobre a lei. Ainda em Metrópole, dados coletados pela USP desde 1933 mostram que, nos últimos 20 anos, metade dos meses de setembro e outubro registrou mais de três dias de temperatura extrema em São Paulo – igual ou maior do que 31,1°C em setembro e de 32°C em outubro.