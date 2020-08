‘Notícia No Seu Tempo’: padrão de vida brasileiro pode ter queda recorde na pandemia, país tem síndrome rara em criança com covid e Corinthians e Palmeiras fazem final do Paulista

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (3), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, com a crise causada pelo novo coronavírus, o padrão de vida dos brasileiros pode ter a maior queda desde a década de 1940, quando se iniciou a série histórica. Calculada a partir do PIB per capita, a retração esperada é de 6,7% em 2020. No caderno Metrópole, apesar de as crianças serem as menos afetadas pelo coronavírus, há casos de uma reação inflamatória grave que aparece dias depois da infecção. São apenas cerca de 200 casos no mundo. Em Esporte, Corinthians e Palmeiras fazem final do Paulista. O Corinthians passou de quase eliminado a postulante ao título ao vencer o Mirassol, ontem, por 1 a 0. Agora, vai encarar o Palmeiras, que derrotou a Ponte Preta (1 a 0) em casa.