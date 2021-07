‘Notícia No Seu Tempo’: Pagamento de multa ambiental cai 93% no governo Bolsonaro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (19/07/21):

O número de processos com multas pagas por crimes ambientais na Amazônia Legal despencou 93% em 2019 e 2020. Levantamento feito por pesquisadores do Centro de Sensoriamento Remoto e do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) mostra que a média anual de processos do Ibama com multas pagas caiu de 688 entre 2014 e 2018 para 44 nos dois primeiros anos do governo Jair Bolsonaro.

E mais:

Política: 3 em 10 senadores já declaram apoio à indicação de Mendonça ao STF

Metrópole: Avenida Paulista lota na reabertura

Economia: PIX conquista comerciantes e supera TED, DOC E boleto

Esportes: Tóquio em tempo real no ‘Estadão’

Na Quarentena: Delícias sem culpa para todos