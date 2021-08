‘Notícia No Seu Tempo’: ‘Pago quando puder’ de Guedes amplia temor de investidores

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (04/08/21):

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a defender ontem o pagamento parcelado dos precatórios, valores devidos após sentença definitiva na Justiça. E, para tentar refutar a ideia de calote, ele usou uma expressão popular: “Devo, não nego; pagarei assim que puder”. As discussões sobre precatórios e reajuste do Bolsa Família, com um possível estouro do teto de gastos, pautaram os negócios no mercado de câmbio no pregão de ontem, em mais um dia de muita volatilidade.

E mais:

Política: Bolsonaro desvia conflito com TSE para rixa pessoal

Metrópole: Regularização de terras sem vistoria passa na Câmara

Internacional: Acusado de assédio, governador de NY sofre pressão para deixar o cargo

Esportes: Mais conquistas do Brasil em Tóquio