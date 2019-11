´Notícia No Seu Tempo´: País cria mais de 70 mil vagas em outubro; Escolas cada vez mais caras; e STF sinaliza excluir antigo Coaf de Julgamento

Por Cadu Cortez e Alessandro Romano

Na edição desta sexta-feira (22), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, destaque para a criação de vagas no mês de outubro: foram 70,8 mil empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o melhor resultado para o mês desde 2017. No caderno Metrópole, informações sobre a mensalidade escolar em SP, que deve aumentar de 3% a 6%. Como ocorre desde 2015, reajustes podem ficar acima da inflação. E em Política, STF sinaliza excluir antigo Coaf de julgamento. Maioria dos ministros defende restringir análise sobre compartilhamento de dados apenas a informações da Receita Federal. A sessão será retomada quarta-feira.

