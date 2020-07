‘Notícia No Seu Tempo’: pais decidirão se filhos voltam para a escola em SP, fundo nórdico corta aportes na brasileira JBS e Maia veta uso de cota por deputado para lucro na web

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (29), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, a maior cidade do País, com 12 milhões de habitantes, toma a frente em um debate que preocupa famílias de alunos de escolas públicas e particulares. Em São Paulo, os pais vão poder optar por não mandar seus filhos para a escola durante a pandemia do novo coronavírus, mesmo com o retorno autorizado pelo governo do Estado. Em Economia, o grupo Nordea Asset Management, que gere € 220 bilhões, excluiu a JBS dos fundos que administra. Alegou problemas de governança corporativa e riscos de desmatamento na cadeia de suprimentos da empresa. Já em Política, um ato da Mesa Diretora da Câmara proibiu deputados de usar o dinheiro da cota parlamentar para contratar serviços que gerem lucro na internet.