‘Notícia No Seu Tempo’: País enfrenta maior crise sanitária da sua história

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (18/03/21):

Pela primeira vez, a média móvel diária de mortes por covid-19 ficou ontem acima dos 2 mil óbitos, no 19.º recorde consecutivo. A pandemia, classificada pela Fiocruz como “o maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil”, se caracteriza pela junção de fatores: alta sem controle de casos, superlotação de leitos de UTI em todo o País, vacinação em ritmo lento e, por fim, o agravamento da crise sanitária de forma simultânea em todas as regiões.

E mais:

Política: Bolsonaro é alvo de recorde de pedidos de investigação

Economia: BC eleva Selic a 2,75%, primeira alta em 6 anos

Metrópole: Isolamento social no País está em 34,4%

Internacional: Biden chama Putin de assassino

Esportes: País tem sete estaduais parados por causa da pandemia

Na Quarentena: Peça recria delírios do assassino de John Lennon