‘Notícia No Seu Tempo’: País estaciona em patamar alto de mortes e pode sofrer 3ª onda

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (30/04/21):

Apenas 36 dias após registrar 300 mil mortos pela covid-19, o Brasil ultrapassou ontem a marca de 400 mil óbitos e corre o risco de ter uma terceira onda da pandemia antes de atingir a imunidade de rebanho pela vacinação. Para cientistas especializados em epidemiologia e virologia, a reabertura precipitada das atividades econômicas antes de uma queda sustentada de casos, internações e mortes em Estados como SP, RJ e RS favorece a volta do crescimento das taxas de transmissão, com risco maior do surgimento de novas variantes.

E mais:

Economia: Divergência sobre verba trava socorro a empresas

Política: Nas redes, campanha de 2022 já começou

Internacional: Europa registra casos de cepa da Índia

Na Quarentena: Jazz Festival reúne shows