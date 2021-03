‘Notícia No Seu Tempo’: País registra 2.349 mortes em 24h; Bolsonaro veste máscara

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (11/03/21):

O Brasil registrou o recorde de 2.349 mortes pela covid-19 em 24 horas, em meio a um ritmo lento de vacinação e um sistema de saúde cada vez mais sobrecarregado. O secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, admitiu ontem que o Estado não tem “fôlego” para aumentar a oferta de leitos, especialmente de UTI. O Distrito Federal reportou ontem à tarde 100% de ocupação dos leitos de UTI. A média móvel de óbitos no Brasil subiu 43% nas duas últimas semanas.

E mais:

Política: Lula diz que está livre da Lava Jato e faz aceno ao centro

Economia: PEC do auxílio é desidratada na Câmara

Metrópole: 25 das 27 capitais têm mais de 80% de ocupação de leitos

Internacional: Câmara aprova plano de US$ 1,9 tri de Biden

Esportes: Governo de SP ganha tempo para analisar se para ou não o Paulistão

Na Quarentena: Obama e Clinton se tornam marcas